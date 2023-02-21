Falah Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Falah Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Falah Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Falah Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Falah Mohamed 18 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Falah Mohamed Al-Shamri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Falah Mohamed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Falah Mohamed'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Falah Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Falah Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Falah Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Falah Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

Falah Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Falah Mohamed şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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