Martin Campana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Campana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Campana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Campana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Campana 29 Mayıs 1989 tarihinde Maldonado şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Martín Nicolás Campaña Delgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Campana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Martin Campana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 24 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Campana'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Campana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/campi1289

http://www.instagram.com/mcampi25/

Martin Campana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Campana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Campana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Campana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Maldonado

30 Haziran 2007 yılında Defensor U19

1 Temmuz 2007 yılında CA Atenas

30 Haziran 2008 yılında Defensor U19

1 Ağustos 2008 yılında Cerro Largo

10 Ağustos 2010 yılında Racing Club

30 Haziran 2011 yılında Cerro Largo

11 Ocak 2013 yılında Defensor

23 Haziran 2013 yılında Cerro Largo

24 Haziran 2013 yılında Defensor

11 Ocak 2016 yılında Independiente

31 Aralık 2016 yılında Defensor

1 Ocak 2017 yılında Independiente

24 Eylül 2020 yılında Al-Batin FC

Martin Campana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Campana şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Campana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlético Fernandino, Urusol, Deportivo Maldonado, Defensor Sporting

Uruguay takımında 12 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U23 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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