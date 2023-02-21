Jathob Muslet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jathob Muslet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jathob Muslet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jathob Muslet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jathob Muslet 9 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Jathob Muslet Al-Dhafieri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jathob Muslet Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jathob Muslet'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jathob Muslet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jathob Muslet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jathob Muslet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jathob Muslet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jathob Muslet şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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