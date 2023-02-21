Abdulrahman Al Dhafeeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Dhafeeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Dhafeeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Dhafeeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Dhafeeri 29 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrahman bin Saad Al-Dhafeeri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Dhafeeri Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Dhafeeri'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Dhafeeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Dhafeeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Al Dhafeeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Dhafeeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

Abdulrahman Al Dhafeeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Dhafeeri şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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