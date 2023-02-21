Turki Al Dhafeeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Turki Al Dhafeeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Turki Al Dhafeeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Turki Al Dhafeeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Turki Al Dhafeeri 9 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Turki bin Mohammed bin Mayouf Al-Ajlani Al-Dhafeeri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Turki Al Dhafeeri Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Turki Al Dhafeeri'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Turki Al Dhafeeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Turki Al Dhafeeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Turki Al Dhafeeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Turki Al Dhafeeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

Turki Al Dhafeeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Turki Al Dhafeeri şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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