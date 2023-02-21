Ali Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Al Shammari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Al Shammari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Al Shammari 4 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Al Shammari Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ali Al Shammari'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Al Shammari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Al Shammari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Al Shammari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Al Shammari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Al Shammari şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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