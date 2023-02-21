Mohammed Naji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Naji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Naji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Naji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Naji 30 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Naji Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Naji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Naji'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Naji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Naji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammed Naji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Naji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Al-Jeel

1 Temmuz 2019 yılında Al-Fateh

1 Temmuz 2021 yılında Al-Batin FC

Mohammed Naji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Naji şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.