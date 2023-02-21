Mudasiru Salifu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mudasiru Salifu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mudasiru Salifu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mudasiru Salifu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mudasiru Salifu 1 Nisan 1997 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mudasiru Salifu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11MANGMT yapmaktadır. Mudasiru Salifu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mudasiru Salifu'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mudasiru Salifu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mudasiru_salifu/

Mudasiru Salifu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mudasiru Salifu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mudasiru Salifu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mudasiru Salifu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AS Tanda

30 Haziran 2018 yılında Berekum Chelsea

1 Temmuz 2019 yılında Asante Kotoko

18 Temmuz 2022 yılında FC Sheriff

31 Aralık 2022 yılında Asante Kotoko

5 Ocak 2023 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2023 yılında Asante Kotoko

Mudasiru Salifu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mudasiru Salifu şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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