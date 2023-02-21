Meshaal Huriss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meshaal Huriss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meshaal Huriss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meshaal Huriss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meshaal Huriss 2 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Meshal bin Huriss Al-Shammari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meshaal Huriss Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Meshaal Huriss'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Meshaal Huriss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meshaal Huriss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Meshaal Huriss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meshaal Huriss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Batin U23

1 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

Meshaal Huriss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meshaal Huriss şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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