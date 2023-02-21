Abdullah Mohammed Hakami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Mohammed Hakami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Mohammed Hakami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Mohammed Hakami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Mohammed Hakami 4 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Mohammed Hakami Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdullah Mohammed Hakami'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Mohammed Hakami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Mohammed Hakami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdullah Mohammed Hakami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Mohammed Hakami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Mohammed Hakami şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.