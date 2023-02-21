Mohammed Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Shammari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Shammari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Shammari 20 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Fraih Al-Shammari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Shammari Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple Keys yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Shammari'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Shammari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Shammari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Shammari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Shammari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Batin FC

Mohammed Al Shammari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Shammari şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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