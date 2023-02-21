Omar Satam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Satam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Satam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Omar Satam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Omar Satam 29 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Omar Satam Al-Shammari şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Omar Satam Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Omar Satam'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Omar Satam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Omar Satam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Omar Satam şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.
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