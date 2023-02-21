Omar Satam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Satam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Omar Satam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Satam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.