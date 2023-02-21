Othman Awad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Othman Awad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Othman Awad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Othman Awad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Othman Awad 2 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Othman Awad Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Othman Awad'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Othman Awad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Othman Awad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Othman Awad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Othman Awad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

Othman Awad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Othman Awad şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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