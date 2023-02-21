İbrahim Jamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Jamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Jamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Jamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Jamal 31 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sudan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Jamal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TAYEB PLAYERS COMPANY yapmaktadır. İbrahim Jamal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Jamal'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Jamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Jamal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Jamal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Jamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Al-Batin FC

İbrahim Jamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Jamal şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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