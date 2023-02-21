Bader Nasser Al Huwaidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bader Nasser Al Huwaidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bader Nasser Al Huwaidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bader Nasser Al Huwaidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bader Nasser Al Huwaidi 7 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Bader Alhwidy Al-Shammary şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bader Nasser Al Huwaidi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bader Nasser Al Huwaidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bader Nasser Al Huwaidi'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bader Nasser Al Huwaidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bader Nasser Al Huwaidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bader Nasser Al Huwaidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bader Nasser Al Huwaidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

Bader Nasser Al Huwaidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bader Nasser Al Huwaidi şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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