Basil Al Bahrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basil Al Bahrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basil Al Bahrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Basil Al Bahrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Basil Al Bahrani 23 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Basil Al Bahrani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Basil Al Bahrani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Basil Al Bahrani'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Basil Al Bahrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Basil Al Bahrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Basil Al Bahrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Basil Al Bahrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Al-Batin FC

Basil Al Bahrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Basil Al Bahrani şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.