Abdullah Al Yousef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Yousef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Yousef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Yousef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Yousef 29 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله اليوسف şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Yousef Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Yousef, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Yousef'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Yousef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Yousef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdullah Al Yousef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Yousef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Fateh

1 Ocak 2023 yılında Al-Batin FC

Abdullah Al Yousef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Yousef şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.