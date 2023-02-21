Hammad Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hammad Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hammad Al Shammari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hammad Al Shammari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hammad Al Shammari 4 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Hammad Redha Kamil Al-Shammari şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hammad Al Shammari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hammad Al Shammari'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hammad Al Shammari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hammad Al Shammari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hammad Al Shammari şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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