Yahya Al Qarani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Al Qarani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahya Al Qarani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yahya Al Qarani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yahya Al Qarani 4 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yahya Al Qarani Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yahya Al Qarani'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yahya Al Qarani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yahya Al Qarani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Ohod Al-Medina
1 Ocak 2023 yılında Al-Batin FC
Yahya Al Qarani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yahya Al Qarani şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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