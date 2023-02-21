Yahya Al Qarani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Al Qarani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yahya Al Qarani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yahya Al Qarani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.