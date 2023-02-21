Tariq Al Mutairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tariq Al Mutairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tariq Al Mutairi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tariq Al Mutairi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tariq Al Mutairi 26 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Tariq Madaad Al-Mutairi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tariq Al Mutairi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tariq Al Mutairi'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tariq Al Mutairi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tariq Al Mutairi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tariq Al Mutairi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tariq Al Mutairi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

Tariq Al Mutairi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tariq Al Mutairi şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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