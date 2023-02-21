Mohammed Al Dhafiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Dhafiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Dhafiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Dhafiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Dhafiri 6 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Mohsin Al-Dhafiri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Dhafiri Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Dhafiri'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Dhafiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Dhafiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Dhafiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Dhafiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Dhafiri şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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