Abdulrahman Anwar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Anwar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Anwar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Anwar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Anwar 22 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdul Rahman Anwar Al Jumaili şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Anwar Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Anwar'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Anwar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Anwar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Anwar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Anwar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Al-Batin FC

Abdulrahman Anwar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Anwar şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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