Mohamed Taisser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Taisser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Taisser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Taisser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Taisser 9 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Taisser Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Taisser'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Taisser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Taisser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Taisser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Taisser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

Mohamed Taisser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Taisser şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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