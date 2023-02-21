Nawaf Al Sehimai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Sehimai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Al Sehimai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nawaf Al Sehimai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nawaf Al Sehimai 5 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nawaf Al Sehimai Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Nawaf Al Sehimai'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nawaf Al Sehimai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nawaf Al Sehimai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nawaf Al Sehimai şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.
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