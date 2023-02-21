Nawaf Al Sehimai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Sehimai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nawaf Al Sehimai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nawaf Al Sehimai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.