Abdulkareem Ali Al Muziel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulkareem Ali Al Muziel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulkareem Ali Al Muziel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulkareem Ali Al Muziel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulkareem Ali Al Muziel 8 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulkareem Ali Al Muziel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulkareem Ali Al Muziel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulkareem Ali Al Muziel'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulkareem Ali Al Muziel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulkareem Ali Al Muziel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulkareem Ali Al Muziel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulkareem Ali Al Muziel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nassr FC

4 Eylül 2019 yılında Al-Nojoom FC

31 Aralık 2019 yılında Al-Nassr FC

1 Ocak 2020 yılında Al-Jabalain

30 Temmuz 2020 yılında Al-Nassr FC

25 Ekim 2020 yılında Taawon

30 Haziran 2021 yılında Al-Nassr FC

20 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

Abdulkareem Ali Al Muziel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulkareem Ali Al Muziel şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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