Abdullah Al Burayh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Burayh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Burayh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Burayh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Burayh 14 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Burayh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Burayh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Burayh'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Burayh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Burayh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Burayh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Burayh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

Abdullah Al Burayh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Burayh şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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