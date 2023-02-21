Juan Sebastian Pedroza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Sebastian Pedroza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Sebastian Pedroza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Sebastian Pedroza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Sebastian Pedroza 8 Nisan 1999 tarihinde Melgar şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Pedroza Perdomo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Sebastian Pedroza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JP PACHON SPORTS yapmaktadır. Juan Sebastian Pedroza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Sebastian Pedroza'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Sebastian Pedroza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Sebastian Pedroza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Sebastian Pedroza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Sebastian Pedroza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Indep. Santa Fe

24 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2023 yılında Indep. Santa Fe

Juan Sebastian Pedroza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Sebastian Pedroza şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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