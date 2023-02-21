Andres Roa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Roa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Roa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Roa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andres Roa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Roa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Roa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Roa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Roa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Roa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Roa 25 Mayıs 1993 tarihinde Sabanalarga şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Roa Estrada şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Roa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Andres Roa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andres Roa'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Roa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r10andres_/

Andres Roa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Roa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres Roa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Roa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Deportivo Cali

2 Ocak 2013 yılında Uniautónoma

31 Aralık 2013 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2014 yılında Union Magdalena

31 Aralık 2014 yılında Deportivo Cali

16 Ağustos 2018 yılında Huracán

30 Haziran 2019 yılında Deportivo Cali

12 Temmuz 2019 yılında Independiente

31 Aralık 2020 yılında Deportivo Cali

1 Ocak 2021 yılında Independiente

11 Temmuz 2022 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2023 yılında Al-Batin FC

Andres Roa kimdir

Andres Roa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Roa şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Andres Roa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 30 numaralı formasıyla 9 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Andres Roa nereli

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