Yousef Fawaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Fawaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Fawaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousef Fawaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousef Fawaz {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Yousef bin Fawaz bin Hazza Al-Shammari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousef Fawaz Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yousef Fawaz'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yousef Fawaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousef Fawaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousef Fawaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousef Fawaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Al-Batin FC

Yousef Fawaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousef Fawaz şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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