Yousef Al Shammari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Al Shammari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Al Shammari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousef Al Shammari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousef Al Shammari 9 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da يوسف الشمري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousef Al Shammari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yousef Al Shammari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Yousef Al Shammari'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yousef Al Shammari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousef Al Shammari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousef Al Shammari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousef Al Shammari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousef Al Shammari şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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