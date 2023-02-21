Hasan Gazwani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Gazwani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Gazwani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hasan Gazwani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hasan Gazwani 1 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hasan Gazwani Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hasan Gazwani'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hasan Gazwani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hasan Gazwani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hasan Gazwani şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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