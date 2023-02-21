Hasan Gazwani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Gazwani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hasan Gazwani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hasan Gazwani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.