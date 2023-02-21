Mauricio Antonio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Antonio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Antonio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Antonio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Antonio 6 Şubat 1992 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Maurício de Carvalho Antônio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Antonio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauricio Antonio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mauricio Antonio'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Antonio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Antonio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mauricio Antonio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Antonio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Portimonense

31 Temmuz 2015 yılında FC Porto B

31 Ocak 2016 yılında Portimonense

1 Şubat 2016 yılında Marítimo

1 Ağustos 2017 yılında Urawa Reds

24 Ağustos 2020 yılında Portimonense

30 Haziran 2021 yılında Urawa Reds

1 Temmuz 2021 yılında Al-Batin FC

Mauricio Antonio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Antonio şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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