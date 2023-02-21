Abdulsalam İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulsalam İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulsalam İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulsalam İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulsalam İbrahim 14 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulsalam İbrahim Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulsalam İbrahim'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulsalam İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulsalam İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulsalam İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulsalam İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulsalam İbrahim şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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