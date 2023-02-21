Saqr Mamdouh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saqr Mamdouh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saqr Mamdouh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saqr Mamdouh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saqr Mamdouh 3 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Saqr Mamdouh Al-Sabeay Al-Enazi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saqr Mamdouh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diab Bandr Agency yapmaktadır. Saqr Mamdouh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Saqr Mamdouh'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saqr Mamdouh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saqr Mamdouh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saqr Mamdouh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saqr Mamdouh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saqr Mamdouh şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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