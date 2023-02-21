Omar Al Suhaimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Al Suhaimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Al Suhaimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Al Suhaimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Al Suhaimi 17 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Al Suhaimi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Omar Al Suhaimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Al Suhaimi'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Al Suhaimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Al Suhaimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Omar Al Suhaimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Al Suhaimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Faisaly FC

27 Eylül 2020 yılında Al-Ain FC

24 Temmuz 2022 yılında Al-Batin FC

Omar Al Suhaimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Al Suhaimi şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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