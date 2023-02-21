Thibaut Peyre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thibaut Peyre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thibaut Peyre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thibaut Peyre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thibaut Peyre 3 Ekim 1992 tarihinde Martigues şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thibaut Peyre Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agence 442 yapmaktadır. Thibaut Peyre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thibaut Peyre'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thibaut Peyre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thibaut Peyre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thibaut Peyre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thibaut Peyre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında LOSC Lille B

9 Ocak 2014 yılında Mouscron

30 Haziran 2015 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2015 yılında Mouscron

1 Temmuz 2017 yılında Union SG

31 Ocak 2019 yılında KV Mechelen

7 Ocak 2023 yılında Al-Batin FC

Thibaut Peyre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thibaut Peyre şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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