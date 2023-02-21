Renzo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renzo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Renzo Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Renzo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Renzo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renzo Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Renzo Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Renzo Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Renzo Lopez 16 Nisan 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Renzo López Patrón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Renzo Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Renzo Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Renzo Lopez'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Renzo Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/renzolopezz

http://instagram.com/renzolo9/

Renzo Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Renzo Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Renzo Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Renzo Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2012 yılında Rentistas

30 Haziran 2013 yılında Nacional U19

1 Temmuz 2013 yılında Nacional B

15 Ocak 2014 yılında Rentistas

30 Haziran 2014 yılında Nacional B

1 Ocak 2015 yılında Nacional

29 Ocak 2015 yılında Racing Club

30 Haziran 2016 yılında Nacional

11 Ağustos 2016 yılında Sud America

17 Ocak 2017 yılında Nacional

18 Ocak 2017 yılında Extremadura

30 Haziran 2017 yılında Nacional

21 Temmuz 2017 yılında Plaza Colonia

31 Aralık 2017 yılında Nacional

1 Ocak 2018 yılında Plaza Colonia

1 Şubat 2018 yılında Kyoto Sanga

31 Aralık 2018 yılında Plaza Colonia

10 Ocak 2019 yılında O'Higgins

31 Aralık 2019 yılında Plaza Colonia

1 Şubat 2020 yılında Sagan Tosu

31 Aralık 2020 yılında Plaza Colonia

4 Mart 2021 yılında Wanderers

26 Ağustos 2021 yılında Plaza Colonia

27 Ocak 2022 yılında Central Córdoba

28 Temmuz 2022 yılında Plaza Colonia

29 Temmuz 2022 yılında Central Córdoba

7 Ocak 2023 yılında Al-Batin FC

Renzo Lopez kimdir

Renzo Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Renzo Lopez şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Nacional

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Renzo Lopez nereli

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