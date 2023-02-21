Rakan Al Shamlan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rakan Al Shamlan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rakan Al Shamlan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rakan Al Shamlan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rakan Al Shamlan 14 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Rakan Al-Shamlan Al-Anaze şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rakan Al Shamlan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rakan Al Shamlan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 11 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Rakan Al Shamlan'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rakan Al Shamlan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rakan Al Shamlan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rakan Al Shamlan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rakan Al Shamlan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2019 yılında Al-Shabab

30 Ağustos 2019 yılında Al-Nassr FC U23

31 Ağustos 2019 yılında Al-Wehda FC

6 Ekim 2020 yılında Al-Nassr FC U23

11 Ekim 2020 yılında Al-Batin FC

Rakan Al Shamlan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rakan Al Shamlan şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Rakan Al Shamlan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan U23 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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