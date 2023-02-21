Masoud Faraj Al Yami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Faraj Al Yami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masoud Faraj Al Yami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masoud Faraj Al Yami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masoud Faraj Al Yami 17 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Masoud Faraj Al-Rubaie Al-Yami şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masoud Faraj Al Yami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Direction yapmaktadır. Masoud Faraj Al Yami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Masoud Faraj Al Yami'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Masoud Faraj Al Yami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masoud Faraj Al Yami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masoud Faraj Al Yami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masoud Faraj Al Yami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masoud Faraj Al Yami şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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