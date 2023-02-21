Abdoulaye Conde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Conde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Conde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Conde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Conde 1 Şubat 2002 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Conde Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SK Sport yapmaktadır. Abdoulaye Conde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 6 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Conde'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Conde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulaye Conde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdoulaye Conde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Conde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2021 yılında Isloch

6 Ekim 2022 yılında Dibba Fujairah

Abdoulaye Conde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Conde şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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