Abdulrahman Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Ali 2 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrahman Ali Hassan Mohammed Al Mahri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Ali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Ali'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Wasl

4 Ekim 2022 yılında Dibba Fujairah

Abdulrahman Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Ali şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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