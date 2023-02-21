Basiru Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basiru Alhassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basiru Alhassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Basiru Alhassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Basiru Alhassan 29 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Basiru Alhassan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Basiru Alhassan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Basiru Alhassan'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Basiru Alhassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Basiru Alhassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Basiru Alhassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Basiru Alhassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2018 yılında Dreams FC

4 Ekim 2018 yılında Sparta Praha B

30 Haziran 2019 yılında Dreams FC

4 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

8 Temmuz 2020 yılında Fujairah SC

16 Ekim 2020 yılında Dibba Al-Hisn

1 Temmuz 2021 yılında Al-Hamriyah

1 Temmuz 2022 yılında Dibba Fujairah

Basiru Alhassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Basiru Alhassan şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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