Abdullah Khamis Juma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Khamis Juma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Khamis Juma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Khamis Juma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Khamis Juma 28 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Umman uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Khamis Juma Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdullah Khamis Juma'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Khamis Juma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Khamis Juma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Khamis Juma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Khamis Juma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wasl

13 Eylül 2019 yılında Hatta Club

30 Haziran 2020 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2020 yılında Hatta Club

30 Haziran 2021 yılında Al-Wasl

19 Ağustos 2022 yılında Khor Fakkan

17 Ocak 2023 yılında Dibba Fujairah

Abdullah Khamis Juma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Khamis Juma şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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