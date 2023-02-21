Edutm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edutm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edutm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edutm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edutm 5 Mart 1993 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Nascimento da Silva Júnior şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edutm Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Edutm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edutm'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edutm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edutm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Edutm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edutm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2016 yılında AA Portuguesa

16 Mart 2017 yılında AD Itaboraí-RJ

4 Ekim 2017 yılında Brusque-SC

15 Ekim 2018 yılında Nova Iguaçu

22 Şubat 2019 yılında Tubarão-SC

30 Kasım 2019 yılında Nova Iguaçu

16 Ocak 2020 yılında Brusque-SC

25 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

6 Ocak 2023 yılında Dibba Fujairah

30 Haziran 2023 yılında Cruzeiro

Edutm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edutm şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.