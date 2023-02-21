Khalid Abdullah Al Riyami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Abdullah Al Riyami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Abdullah Al Riyami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Abdullah Al Riyami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Abdullah Al Riyami 17 Mart 1985 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Abdullah Al Riyami Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına - tarihinde katılmıştır. Khalid Abdullah Al Riyami'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Abdullah Al Riyami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Abdullah Al Riyami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Abdullah Al Riyami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Abdullah Al Riyami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Abdullah Al Riyami şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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