Mohammed Mustafa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Mustafa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Mustafa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Mustafa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Mustafa 2 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Irak uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Mustafa Wasmi Altaher şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Mustafa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Mustafa'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Mustafa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Mustafa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammed Mustafa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Mustafa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dibba Al-Hisn

1 Temmuz 2020 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Nasr SC

23 Temmuz 2022 yılında Dibba Fujairah

Mohammed Mustafa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Mustafa şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.