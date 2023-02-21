Abdulla Saeed Mohamed Abdulla Al Dhanhani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Saeed Mohamed Abdulla Al Dhanhani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Saeed Mohamed Abdulla Al Dhanhani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Saeed Mohamed Abdulla Al Dhanhani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Saeed Mohamed Abdulla Al Dhanhani 13 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Saeed Mohamed Abdulla Al Dhanhani Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdulla Saeed Mohamed Abdulla Al Dhanhani'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Saeed Mohamed Abdulla Al Dhanhani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Saeed Mohamed Abdulla Al Dhanhani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Saeed Mohamed Abdulla Al Dhanhani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Saeed Mohamed Abdulla Al Dhanhani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2018 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2019 yılında Dibba Fujairah

Abdulla Saeed Mohamed Abdulla Al Dhanhani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Saeed Mohamed Abdulla Al Dhanhani şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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