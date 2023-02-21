Felipe Cabeleira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Cabeleira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Cabeleira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Cabeleira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Cabeleira 22 Ocak 2002 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe de Oliveira Simplicio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Cabeleira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Cabeleira'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Cabeleira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Cabeleira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Cabeleira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Cabeleira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2021 yılında Náutico U20

1 Temmuz 2022 yılında Náutico

22 Ocak 2023 yılında Dibba Fujairah

Felipe Cabeleira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Cabeleira şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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