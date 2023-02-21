Jaja Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaja Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaja Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaja Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaja Silva 12 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jandir Breno Souza Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaja Silva Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ferreira yapmaktadır. Jaja Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jaja Silva'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaja Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaja Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaja Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaja Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2020 yılında Criciúma EC

13 Ekim 2020 yılında Boavista SC

28 Ekim 2020 yılında Piracicaba

14 Ocak 2021 yılında Boavista SC

26 Şubat 2021 yılında Sampaio Corrêa

30 Haziran 2021 yılında Boavista SC

10 Ağustos 2021 yılında FC Botosani

30 Haziran 2022 yılında Boavista SC

16 Temmuz 2022 yılında Al-Nasr SC

28 Eylül 2022 yılında Dibba Fujairah

Jaja Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaja Silva şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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