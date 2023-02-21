Khaled Rashed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Rashed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Rashed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Rashed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Rashed 18 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khaled Rashed Ali Mohamed Aldhanhani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Rashed Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına - tarihinde katılmıştır. Khaled Rashed'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled Rashed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Rashed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Rashed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Rashed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Rashed şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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